YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. KOSGEB’den şirketlere yurt dışı gezi desteği artırıldı

KOSGEB’den şirketlere yurt dışı gezi desteği artırıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Balıkesir Ticaret Odası 2019 yılında yurt dışı gezilerine çıkışta verdiği destek artırıldığına dair bir açıklama yayınladı.Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula imzası ile yayımlanan açıklamada, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB arasında 2019 yılında gerçekleştirilen işbirliği sonucunda oda ve borsaların, KOBİ’erin katılımı ile düzenledikleri KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi başvurularının TOBB’a yapıldığı, ardından KOSGEB tarafından onaylandığı belirtilerek, "Başvuru noktasının TOBB’a alınması, oda ve borsalarımız tarafından düzenlenen yurt dışı fuar sayısını arttırmıştır.

KOSGEB’den şirketlere yurt dışı gezi desteği artırıldı

Balıkesir Ticaret Odası 2019 yılında yurt dışı gezilerine çıkışta verdiği destek artırıldığına dair bir açıklama yayınladı.
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula imzası ile yayımlanan açıklamada, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB arasında 2019 yılında gerçekleştirilen işbirliği sonucunda oda ve borsaların, KOBİ’erin katılımı ile düzenledikleri KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi başvurularının TOBB’a yapıldığı, ardından KOSGEB tarafından onaylandığı belirtilerek, "Başvuru noktasının TOBB’a alınması, oda ve borsalarımız tarafından düzenlenen yurt dışı fuar sayısını arttırmıştır. Bu süreçte uygulamanın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konusunda TOBB ile oda ve borsalarımız arsında birçok toplantı gerçekleştirilmiş ve öneriler alınmıştır. Bu toplantılarda gündeme gelen konular da birçok platformda dile getirilerek ilgililere iletilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde KOSGEB tarafından İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarının Yurt Dışı İş Gezisi Desteği başlığında 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre;
Destek Limitlerinde Artış: Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için destek 5 bin TL’den 10 bin TL’ye, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılmıştır.
Kolay Başvuru: Başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırılmıştır.
Fuar Kapsamının Genişletilmesi: Destek kapsamına Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarların yanı sıra Prestijli Fuarlar Listesi de dahil edilmiştir.
KOBİ’lerimizin yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştıran KOSGEB yurt dışı iş gezisi desteğinde yapılan iyileştirmelerin işletmelerimiz için faydalı olmasını ve 2020 yılında bu destekten daha fazla üyemizin yararlanmasını dilerim" açıklaması yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:51
Öğle
13:27
İkindi
16:25
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Balıkesir Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.