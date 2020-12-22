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Köşk Belediyesi’nden kiracıların yüzünü güldüren karar

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 09:50 | Son Güncelleme

Köşk Belediyesi gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısında esnafı rahatlatan bir karara imza attı.Köşk Belediye Meclisi Belediye Başkanı Nuri Güler Başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

Köşk Belediyesi’nden kiracıların yüzünü güldüren karar

Köşk Belediyesi gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısında esnafı rahatlatan bir karara imza attı.
Köşk Belediye Meclisi Belediye Başkanı Nuri Güler Başkanlığında olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda belediyeye ait olup İçişleri Bakanlığı’nın 18 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan ’Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler’ başlıklı genelgesi kapsamında faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira almama, faaliyetlerinde azalma meydana gelen belediye kiracılarının da uğradıkları zararı ortadan kaldırmak için kira indirimi veya kira ertelemesi yada kapalı kaldıkları süre kadar sözleşmelerinde uzatma yapılması yönünde karar alındı.
Her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, “Gün dayanışma ve birlik günüdür. Salgının başladığı günden bu güne tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız” ifadelerine yer verdi.

Köşk Belediyesi’nden kiracıların yüzünü güldüren karar

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