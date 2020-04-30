Köşk Belediyesi’nin anca aklına geldi

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de ölümlere sebep olan korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Aydın’daki tüm belediyeler aylardır gece gündüz çalışma yaparken Köşk Belediyesi aylar sonra halkı korumak için ilk icraatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Belediye tarafından ilk icraat olarak ilçe merkezindeki banka ATM’lerinin olduğu bölgeye el dezenfektanları yerleştirildiği, bu icraatla halkı virüsten korumaya çalıştıkları duyuruldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in ilk icraatı olarak servis edilen ilçedeki banka ATM’lerinin olduğu bölgeye yerleştirilen yaklaşık 250 gramlık el dezenfektanı halk arasında farklı yorumlara neden oldu.

60 aylık görev süresinin 13. ayında ilk icraatını açıklayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Korona virüs tedbirleri kapsamında Köşk Belediyesi olarak yoğunluğun çok olduğu bankamatiklere el dezenfektanları yerleştirdiklerini belirterek bu uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, göreve gelişinin üzerinden 13 ay geçtikten sonra yaptığı ilk icraata ilişkin açıklamasında, "Vatandaşın sağlığı her şeyden daha önemli. Bugüne kadar Köşk’te Korona virüse karşı çok sayıda tedbir aldık. İlçemizdeki ATM’ler çok sık kullanılıyor. İnsan yoğunluğunun çok olduğu ATM’lerde salgın riskini azaltmak için el dezenfektanı koymaya karar verdik. Salgınla mücadelede hijyen en büyük silahımız. Bu nedenle belediye olarak elimizden geleni yapma gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

