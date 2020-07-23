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Köşk Ziraat Odası Başkanı Tuna; “Gal arısı kestane ağaçlarına zarar veriyor“

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Köşk Ziraat Odası Başkanlığı, gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini açıklayarak uyarılarda bulundu.Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, kestane gal arısının, kestane ağaçlarının yeni sürgünlerinde gal oluşmasına yol açtığını açıkladı.

Köşk Ziraat Odası Başkanlığı, gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini açıklayarak uyarılarda bulundu.
Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, kestane gal arısının, kestane ağaçlarının yeni sürgünlerinde gal oluşmasına yol açtığını açıkladı. Gal oluşumu ile sürgünlerin büyümesi ve çiçeklenmesinin engellendiğine dikkat çeken Başkan Tuna, “Bitkide oluşan gelişme geriliği nedeniyle meyve üretiminde yüzde 50-70 arasında verim kayıpları meydana gelmektedir. Karantinaya tabi olan kestane gal arısı çoğunlukla bulaşık kesilmiş dal, sürgün ve tomurcuk gibi bitki materyallerinin insan eliyle bir yerden bir yere taşınması ile yayılmaktadır. Kurumuş galler üzerinde zararlının çıkış deliğinin bulunması önceki yıl da zararlının orada mevcut olduğunu göstermektedir. Doğal yolla yayılması ise rüzgar yoluyla ve Mayıs ayı sonundan Temmuz ayı sonuna kadar devam etmektedir. Kestane gal arısı bölgemizde görülmeye başlamıştır“ dedi.
Açıklamada ayrıca, üreticilerin bahçelerinde bu zararlıya rastlaması halinde Köşk Ziraat Odası ve Köşk İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi.

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