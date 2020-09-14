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KOSKEM’in sahillerdeki görevi sona erdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM ekipleri, yaptıkları özverili çalışma neticesinde 2020 yaz sezonunu kayıpsız kapatırken bu yaz toplamda bin 822 kişiyi boğulmaktan kurtardı.Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM ekipleri, yaptıkları özverili çalışma neticesinde 2020 yaz sezonunu kayıpsız kapatırken bu yaz toplamda bin 822 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı. 11 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 118 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. KOSKEM ekipleri bu yıl bin 822 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtaran ekiplerin, 2020 sezonunun görev süresi 13 Eylül günü itibariyle sona erdi. Serinlemek için sahillere inen vatandaşların can güvenliğini sağlayan ekipler, görev yaptığı son haftada Kandıra sahillerinde Cebeci’de 11, Kumcağızda 7, Bağırganlı’da 3 kişi olmak üzere toplamda 21 vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 2 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.
KOSKEM ekipleri, 2005 Yılından bu yana çalışmalarını sürdürerek toplamda 12 bin 642 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2020 yılında ise toplamda bin 822 kişi ekipler tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 2020 yaz sezonu sonunda görev alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için canla başla mücadele veren tüm kurum ve kuruluşlara plaket verdi.

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