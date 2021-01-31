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KOSKİ kuş tası ile sokak havyanlarının su ihtiyacını gideriyor

31.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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KOSKİ kuş tası ile sokak havyanlarının su ihtiyacını gideriyor

Osmanlı Devleti’nde tüm evlerin bahçelerinde bulunan yer suluklarından ilham alarak tatlısu çeşmelerinin yanına sokak hayvanları için su içme yeri oluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sille taşından özel olarak yaptırdığı “kuş tası” adı verilen suluklarla, sokak hayvanlarının su ihtiyacını gideriyor.Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan tüm canlıların su ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni projeler üretiyor.

Osmanlı Devleti’nde tüm evlerin bahçelerinde bulunan yer suluklarından ilham alarak tatlısu çeşmelerinin yanına sokak hayvanları için su içme yeri oluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sille taşından özel olarak yaptırdığı “kuş tası” adı verilen suluklarla, sokak hayvanlarının su ihtiyacını gideriyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan tüm canlıların su ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni projeler üretiyor. Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında ve yağışın olmadığı soğuk kış aylarında su bulamayan sokak hayvanları için tatlısu çeşmelerinin iki yanına “kuş tası” adı verilen suluklardan yaptıran Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, bir Osmanlı Devlet geleneğini daha ihya ediyor. Osmanlı Devleti’nde yapılan binalara ait bahçelerin tümünde kuşların ve diğer hayvanların yağmur suyundan içebilmesi için oyulmuş ve zemine yerleştirilmiş taşlardan ilham alarak “kuş tası” projesini hayata geçiren KOSKİ, Konya genelinde 75 adet çeşmede Sille taşından suluklar yaptırdı.Kuş taslarını sürekli kontrol eden bölge sakinleri ise, suluğun boşalması durumunda gönüllülük esasıyla su takviyesi yaparak KOSKİ’nin projesine katkı sağlıyor.

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