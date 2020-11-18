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KOSKİ Pandemi Kurulu toplandı

KONYA HABERLERİ  | 18.11.2020 11:56 | Son Güncelleme

KOSKİ Pandemi Kurulu, Covid-19’la mücadele sürecinin daha etkin yürütülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün alması gereken ilave tedbirleri masaya yatırdı.Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri içerisinde ilk TSE Covid-19 Belgesi’ni alan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, pandemiye yönelik kararlı faaliyetlerini sürdürüyor.

KOSKİ Pandemi Kurulu toplandı

KOSKİ Pandemi Kurulu, Covid-19’la mücadele sürecinin daha etkin yürütülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün alması gereken ilave tedbirleri masaya yatırdı.
Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri içerisinde ilk TSE Covid-19 Belgesi’ni alan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, pandemiye yönelik kararlı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KOSKİ Pandemi Kurulu, bulaşın minimum seviyeye getirilmesi konusunda alınacak tedbirleri gündemine aldı. İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, insan kaynakları, müşteri hizmetleri, destek hizmetleri ve güvenlik amirliği ile kalite koordinasyon birimlerinin temsilcilerinden oluşan KOSKİ Pandemi Kurulu, pandemiyle mücadele sürecinin daha etkin yürütülmesi için şartların iyileştirilmesine yönelik görüşleri masaya yatırdı. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra teknolojiden daha etkin faydalanarak hangi iş ve işlemlerin yürütülebileceği konularını istişare eden KOSKİ Pandemi Kurulu üyeleri, vatandaşların kuruma gelmeden işlemlerini yapabileceği olanakları görüştü.

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