YURTHABER
  4. KOSKİ’den peşin suda yüzde 10 indirim

KOSKİ’den peşin suda yüzde 10 indirim

KONYA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atıksu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılacak.Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yıla indirimle giriyor.

KOSKİ’den peşin suda yüzde 10 indirim

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atıksu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yıla indirimle giriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atıksu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılacak. KOSKİ Yönetim Kurulu kararıyla başlatılacak uygulama ile tüm abone gruplarında peşin su satışına, 1 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında bir önceki yılın tüketim miktarı kadar alınması ve vadesi içerisinde ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 31 ilçemizde hem altyapı yatırımlarında hem de abonelerin daha hızlı hizmet almaları noktasında yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son KOSKİ Yönetim Kurulu’nda almış olduğumuz kararla; 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında peşin su alan abonelerimize su ve atıksu bedellerinde yüzde 10 indirim uygulayacağız” dedi. KOSKİ Yönetim Kurulu kararı sonucu yapılacak uygulama esasları ise şu şekilde belirlendi:
"Tüm abone gruplarına uygulanacak peşin su satışları, 1 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimden yararlanacak abonelerin 2019 yılı tüketim miktarları baz alınacak. Yapılacak peşin su satışlarının yıl içerisinde çeşitli sebeplerle (tahliye, abone değişikliği, vb.) bozulması halinde indirim iptal edilecek ve tahsil edilen su ve atıksu bedeli iade edilecektir. Kullanım miktarı kendi tarife türüne göre yeniden hesaplanacak.

PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekimBeyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim
Ereğli Belediyesinden onkoloji hastası vatandaşlara büyük hizmetEreğli Belediyesinden onkoloji hastası vatandaşlara büyük hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Konya Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
12:59
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Reyyan Eczanesi
Karatay
Samanyolu Eczanesi
Karatay
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
Demirci Eczanesi
Selcuklu
Meyra Eczanesi
Selcuklu
Nişantaşı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Bilim Merkezinde ‘Akıllı Şehir Hackathon’ etkinliği yapıldı

Konya Bilim Merkezinde ‘Akıllı Şehir Hackathon’ etkinliği yapıldı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konya Büyükşehir’den ilk kez beton yol uygulaması

Konya Büyükşehir’den ilk kez beton yol uygulaması

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

MS hastalığında beslenme ve spor alışkanlığı önemli

MS hastalığında beslenme ve spor alışkanlığı önemli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.