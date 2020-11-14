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Koskoca motoru böyle omuzlayıp götürdü

AYDIN HABERLERİ  | 14.11.2020 23:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlar tekne motorunu yerinden sökmek için tam 2 saat uğraştı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hırsızlar tekne motorunu yerinden sökmek için tam 2 saat uğraştı. Sökmeyi başaran hırsızlar motoru çalıp götürdü. İlginç hırsızlık olayı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Çimtur Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadi Turhan (60) sitenin önüne teknesini park edip Didim’e balık tutmaya gitti. Site bekçisi sabah tekne motorunun yerinde olmadığını görünce sahibine bilgi verdi. Sadi Turhan durumu eşi Jale Turhan’a bildirdi. Olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. 20 bin TL değerinde olan motorunun çalındığına üzülen Turhan “Ben o motoru emekli paramla almıştım. Çok üzgünüm umarım kısa sürede bulunur. Teknemin motorunu çalanlardan şikayetçiyim” dedi.
Olay bir siteye ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tekne motorunu 2 saatte söken hırsızlar çok net şekilde görüntüleniyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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