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Köşk’te gece mesaisine çıkan hırsız balkondan düşünce yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesi hırsızların mesai alanına döndü.

Köşk’te gece mesaisine çıkan hırsız balkondan düşünce yakalandı

Aydın’ın Köşk ilçesi hırsızların mesai alanına döndü. Bir gecede 3 eve giren ve hırsızlık için Dalama’dan geldiği öğrenilen sabıkalı hırsız, girdiği evin sahibi ile karşılaşınca yakalanmamak isterken balkondan düştü. Yaralı vaziyette yerde yakalanan hırsızın denetimli serbestlik ile cezaevinden yeni salıverildiği öğrenildi.
Olay önceki gün sabaha Karşı Köşk ilçe merkezi Altıeylül Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Karabela, evinine hırsızlık için giren S.Ş. ile karşılaştı. Karşısında ev sahibini gören S.Ş. korkarak balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Ev sahibi Mustafa Karabela’nın ihbarı ile mahalleye gelen polis ekipleri yaralandığı için kaçamayan S.Ş.yi yakaladı. Sorgusu yapılan S.Ş.’nin Dalama Mahallesi’nde yaşadığı ve çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı çok sayıda sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.
Aynı gecede 4 ev soygunu
Polis tarafından yapılan inceleme sonundan sabıkalı hırsızın saat 02:30 sıralarında Serdaroğlu mahallesi sakinlerinden Tahsin Erbaş’a, 04:50 sıralarında da Altıeylül mahallesinde ikamet eden Atıf Altıntaç’a ait iki eve girip soyduğu 4. evi soyarken de ev sahibi ile karşılaşınca balkondan atlayıp kaçmak isterken yaralandığı için kaçamayıp yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından emniyete götürülen S.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada, 3 adet cep telefonu, girdiği evlerden çaldığı 1115 lira nakit para ile girdiği evdeki bazı kişilere ait kimlikler ele geçirildi. Yaralı hırsız sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanrak kısa süre önce salıverildiği cezaevine yeniden gönderildi.

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