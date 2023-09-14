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Köşk’te uyuşturucu operasyonu

14.09.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Köşk’te uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Köşk Baklaköy Mahallesi Kanal mevkiinde T.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 85 Gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklandı. , Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Köşk’te uyuşturucu operasyonu

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