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Köşk’te yaşlı çınarların yüzleri gülüyor

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Köşk Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Sevgi Eli’ projesi ile yaşlı vatandaşların yüzleri gülüyor.Köşk Kaymakamlığı tarafından ilk defa 2020 yılında başlatılan ‘Sevgi Eli’ projesi kapsamında 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerinin temizliği yapılıp, ihtiyaçları gideriliyor.

Köşk Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Sevgi Eli’ projesi ile yaşlı vatandaşların yüzleri gülüyor.
Köşk Kaymakamlığı tarafından ilk defa 2020 yılında başlatılan ‘Sevgi Eli’ projesi kapsamında 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerinin temizliği yapılıp, ihtiyaçları gideriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların tespiti yapılarak bu kişilere yardım yapılıyor.
Köşklü vatandaşlarla gönül köprüsü kurduklarını belirten Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz, "Kaymakamlık olarak başlattığımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan "2020 Sevgi Eli" projesi ile çok kıymetli büyüklerimizle ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Kadim kültürümüzün güzel değerlerini yaşatan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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