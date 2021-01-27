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Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu’dan Bilecik ziyareti

27.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu’dan Bilecik ziyareti

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, bir takım ziyaretler yapmak için Bilecik’e geldi.Novoberdaliu, ilk olarak Vali Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, bir takım ziyaretler yapmak için Bilecik’e geldi.
Novoberdaliu, ilk olarak Vali Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, Başkonsolos Novoberdaliu ile bir süre sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım ve sanayi yatırımları hakkında bilgiler veren Vali Şentürk, ’’Ortak tarihi bulunan iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağları da bulunuyor. Ekonomi ve eğitim alanları başta olmak üzere her alanda ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum.’’ dedi.
Başkonsolos Novoberdaliu da misafirperverliklerinden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür ederek, Bilecik’te bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkonsolos Novoberdaliu daha sonra Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu’dan Bilecik ziyareti

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