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Kostas Sloukas, Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2020 20:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gideceklerini duyurmuştu. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertli yönetim, erkek basketbol takımının da bütçesini düşürüp maliyeti yüksek bazı oyuncularla ayrılık kararı almıştı.

SLOUKAS ESKİ KULÜBÜYLE 3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Erkek basketbol takımından ayrılan ilk isim ise Kostas Sloukas oldu. 30 yaşındaki başarılı oyuncunun 5 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi.

Yunan guard, bugün eski kulübü Olympiakos’un yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası 3 yıllık anlaşma sağladı. (Akşam)

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