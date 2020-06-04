Kostas Sloukas, Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gideceklerini duyurmuştu. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertli yönetim, erkek basketbol takımının da bütçesini düşürüp maliyeti yüksek bazı oyuncularla ayrılık kararı almıştı.
Erkek basketbol takımından ayrılan ilk isim ise Kostas Sloukas oldu. 30 yaşındaki başarılı oyuncunun 5 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi.
Yunan guard, bugün eski kulübü Olympiakos’un yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası 3 yıllık anlaşma sağladı. (Akşam)
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