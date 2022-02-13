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Kot pantolon parçalarından portreler Bursa'da sergileniyor

13.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kot pantolon parçalarından portreler Bursa'da sergileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonun ardından güncel sanat galerisine dönüştürülen 2 bin 300 yıllık surların Zindankapı'sı, Deniz Sağdıç'ın "Döngü" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kurduğu atölyesinde objeleri olduklarından bambaşka hale dönüştürerek "sıfır atık" kavramını sanatla buluşturan Sağdıç'ın portreleri, Bursalı sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Kullanıldıktan sonra sahipleri tarafından bir kenara terk edilen kot pantolon parçalarından hazırlanan eserler, Zindankapı Güncel Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Deniz Sağdıç, açılışını dün AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir'in yaptığı, törenin ardından kentte bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da ziyaret ettiği sergi hakkında bilgiler verdi.

Sürdürülebilir sanat yapmaya çalıştığını belirten Sağdıç, şunları kaydetti:

"Tüketim nesnesi olan bu pantolonları birkaç sefer giyiyoruz, sonra dolabımızın bir kenarına kaldırıp yıllarca sakladıktan sonra atıyoruz. Özellikle atma eylemini, yeniden var etme eylemine dönüştürmek üzere 'bir fikir inşa edebilir miyim?' diye yola çıktım. Zaten sıfır atık iddiamız var. Bu sergide paçasından, kemerlerinden aklınıza gelebilecek her türlü parçasından farklı teknikler ve farklı yöntemlerle sanat eseri oluşturdum."

Sergi, 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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