YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kotra, "Kamu-Sen her zaman göz bebeğimiz olmuştur"

Kotra, "Kamu-Sen her zaman göz bebeğimiz olmuştur"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, ‘’Türkiye Kamu-Sen, her zaman göz bebeğimiz olmuştur’’ dedi.MYK Üyesi Kotra, geçen hafta sonu partilerinin sırasıyla Zonguldak’ın Devrek ve ardından Çaycuma ilçe kongrelerini gerçekleştirmelerinin ardından, Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilciliği’ne bağlı şube başkanlarının yanı sıra şube temsilcileriyle bir araya geldi.

Kotra, "Kamu-Sen her zaman göz bebeğimiz olmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, ‘’Türkiye Kamu-Sen, her zaman göz bebeğimiz olmuştur’’ dedi.
MYK Üyesi Kotra, geçen hafta sonu partilerinin sırasıyla Zonguldak’ın Devrek ve ardından Çaycuma ilçe kongrelerini gerçekleştirmelerinin ardından, Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilciliği’ne bağlı şube başkanlarının yanı sıra şube temsilcileriyle bir araya geldi. Kotra, Türk Eğitim-Sen Çaycuma İlçe Temsilciliği’nde, şöyle konuştu:
‘’Türkiye Kamu-Sen, 24 Haziran 1992’de kurulmuş olan ve kamu çalışanları arasında faaliyet gösteren bir memur sendikaları konfederasyonu olup tam adı ise Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’dur. Türkiye Kamu-Sen, her zaman göz bebeğimiz olmuştur. Türkiye Kamu-Sen’in, bağlı sendikalarının düzeyli hak, hukuk mücadelesini ve kamuoyu oluşturma gayretlerini tebrik ediyorum. MHP olarak tüm çalışanların hak ve hukuklarının korunması için üzerimize düşeni yerine getirmeye her zaman olduğu gibi çalışıyoruz. Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşunda, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin harcı vardır. Bu sendikamızın kuruluş hazırlığını yapan ve tüzüğünü hazırlayan kişinin Sayın Devlet Bahçeli olduğunu kim inkar edebilir? Diyoruz ki, MHP ve Türkiye Kamu-Sen el ele. Sendikalarımızla her daim birliktelik sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz.’’
MYK Üyesi Kotra, Zonguldak’ın İlçelerinden Kozlu’da 19 Eylül Cumartesi, Kilimli de de 20 Eylül Pazar günü divan başkanlıklarını yapacağı olağan kongrelerinin gerçekleştirileceğini anımsattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Zonguldak Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
12:53
İkindi
16:23
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Gökmen Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı
Tosun, okulların son durumunu ZGC’ye açıkladı
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.