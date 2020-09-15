Kotra, "Kamu-Sen her zaman göz bebeğimiz olmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, ‘’Türkiye Kamu-Sen, her zaman göz bebeğimiz olmuştur’’ dedi.

MYK Üyesi Kotra, geçen hafta sonu partilerinin sırasıyla Zonguldak’ın Devrek ve ardından Çaycuma ilçe kongrelerini gerçekleştirmelerinin ardından, Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilciliği’ne bağlı şube başkanlarının yanı sıra şube temsilcileriyle bir araya geldi. Kotra, Türk Eğitim-Sen Çaycuma İlçe Temsilciliği’nde, şöyle konuştu:

‘’Türkiye Kamu-Sen, 24 Haziran 1992’de kurulmuş olan ve kamu çalışanları arasında faaliyet gösteren bir memur sendikaları konfederasyonu olup tam adı ise Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’dur. Türkiye Kamu-Sen, her zaman göz bebeğimiz olmuştur. Türkiye Kamu-Sen’in, bağlı sendikalarının düzeyli hak, hukuk mücadelesini ve kamuoyu oluşturma gayretlerini tebrik ediyorum. MHP olarak tüm çalışanların hak ve hukuklarının korunması için üzerimize düşeni yerine getirmeye her zaman olduğu gibi çalışıyoruz. Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşunda, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin harcı vardır. Bu sendikamızın kuruluş hazırlığını yapan ve tüzüğünü hazırlayan kişinin Sayın Devlet Bahçeli olduğunu kim inkar edebilir? Diyoruz ki, MHP ve Türkiye Kamu-Sen el ele. Sendikalarımızla her daim birliktelik sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz.’’

MYK Üyesi Kotra, Zonguldak’ın İlçelerinden Kozlu’da 19 Eylül Cumartesi, Kilimli de de 20 Eylül Pazar günü divan başkanlıklarını yapacağı olağan kongrelerinin gerçekleştirileceğini anımsattı.

