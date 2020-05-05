KOÜ Hastanesinde periton diyaliz hastalarına "online" takip

Dervişoğlu, makinenin internet bağlantısı olması dolayısıyla hastaların verilerini bilgisayar ya da cep telefonlarından takip edebildiklerini dile getirerek, "Hastaların günlük diyaliz miktarları, diyaliz yapıp yapmadıkları, vücuttaki fazlalık suyu ne kadar atabildikleri gibi pek çok veriye bu sistemle erişebiliyoruz. Grafik olarak da görebiliyoruz. Hastanın tedavisini buradan online olarak takip etme olanağımız var. Gerekli altyapımız şu anda mevcut ama her hasta buna uygun değil. Buna uygunluk için hastanın bazı özelliklerinin olması gerekiyor." diye konuştu.

Onun dışındaki hastaların da uzaktan takibini yaptıklarını ifade eden Dervişoğlu, 50 hastanın diyalizini evlerinde bulunan makineyle gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cihaza erişim noktasında firmanın da destek olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bunun için hastanın herhangi bir maliyete katlanmadığını ifade etti.

Dervişoğlu, bu sistemle hastanın kendilerine gelmese bile temel diyaliz hizmetlerini takip etme olanağına sahip olduklarını vurguladı.

Bu tedavi yönteminin hastanın 2 ayda bir fiziksel başvurusu ve biyokimyasal laboratuvar incelemeleri yapılması durumunu değiştirmediğini aktaran Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sisteme geçtiğimiz hastalar mutlaka 2 ayda bir muayeneye de geliyor. Bu süreçte bu tedavi programı uzaktan bize denetleme imkanı sağlıyor. Koronavirüs bulaş riskini engellemek adına hastanın bugün buraya gelmesi gerekmiyor. Tedavisinin düzgün yapılıp yapılmadığını buradan izleyebiliyoruz. Çoğu hastamızda telefon numaralarımız var. Bir şey olduğunda bize ulaşıyorlar. Bunlar önceden bu sisteme dahil olmuş hastalar. Şu dönemde yeni hasta burada yok ama ilerleyen süreçte bu devam edecektir. Bu diyaliz hastaları için önemli bir tedavi seçeneği."

- "Periton diyalizinde Türkiye'de ilk ikideyiz"