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Kovaladığı şahsı pompalı tüfekle vurdu

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 09:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs kovaladığı şahsı pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs kovaladığı şahsı pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile hastaneye giderken, pompalı tüfekle ateş eden şahıs ise karakola giderek teslim oldu.
Olay, Hasan Efendi Mahallesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z. ve A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z. yanında getirdiği pompalı tüfekle A.B.’yi kovalamaya başladı. Kovalamaca esnasında elindeki pompalı tüfekle üç el ateş eden M.Z., A.B’yi bacağından yaraladı.
Bacağının arka tarafından yaralanan yakınları ile birlikte yürüyerek Aydın Devlet Hastanesi’ne gelip kendisinin tedavi edilmesini istedi. Olayın şüphelisi M.Z. ise elindeki tüfekle Efeler Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.
Tüfek seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı yerde incelemede bulundu.
Aile hastaneyi birbirine kattı
Olaydan sonra hastaneye gelen A.B.’nin yakınları kendi aralarında hastane içerisinde birbirlerini darp etmeye başladı. Güvenlik görevlilerine rağmen hastanenin altını üstüne getiren A.B.’nin yakınları daha sonra dışarı çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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