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Kovalamaca sırasında polis aracına ateş açan 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

05.12.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıcak Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bir araçtan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu.

Araçla kaçmaya başlayan zanlılarla ekipler arasında uzun süreli kovalamaca yaşandı. Aslım Caddesi'nden Sedirler Kavşağı'na kadar ters yönden kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden polis aracına ateş açtı.

Araca çok sayıda merminin isabet etmesi üzerine karşılık veren polis ekipleri, kaza yapan araçtaki zanlılar Celal D. (19), Rıdvan K. (22), Hatice T. (23) ve Aleyna Ç'yi (21) yakaladı.

Polis ekiplerinin verdiği karşılık sonucu hafif yaralanan Hatice T, hastaneye kaldırıldı. Araçta yapılan detaylı aramada ise 18 parça halinde 9 kilogram eroin maddesi, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Celal D. (19) ve Rıdvan K. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Aleyna Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, fuhuş, fuhşa teşvik" gibi suçlardan Celal D'nin 42, Rıdvan K'nin 31, Hatice T'nin 20, Aleyna Ç'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin bir hafta önce yaptığı operasyonda da Celal D'nin evi ve aracında 1 kilo 250 gram eroin ele geçirilmiş, gözaltına alınan anne Emine D, dayı Volkan D, yenge Songül D, kuzen Muhammed D. ve abla Türkan D. ile Sultan Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli uyuşturucu

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