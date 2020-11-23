Kovalamaca Sonrası yakalandılar

Şehir dışından Bodrum’a uyuşturucu madde getiren 2 kişi polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saha çalışmalarında İstanbul’dan uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alınan Ç.A. ve H.E. isimli şahısların araçlarının plakasını tespit ederek ilçe girişinde tedbir aldı. Çevirme noktasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararına istinaden şahısların üzerinde, araçlarında ve H.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 300 gram toz esrar ile 4 parça halinde daralı 861 gram esrar maddeleri yakalandı. Uyuşturucu maddelere el konulurken, zanlılar elde edilen suç unsurları ile adliyeye sevk edilecek.

