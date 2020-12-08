Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan araçta, 150 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesinde şüphe üzerine durdurulmak istenilen bir araç, ekiplerin ’dur’ ihtarını uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin ısrarlı takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

