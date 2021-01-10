Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde uygulamaya yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayan polis ekipleri ile otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan otomobil, Altınşehir Mahallesinde yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan 5 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 2 gram bonzai maddesi ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis merkezine götürülen 5 şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından dolayı 15 bin 750 TL’de para cezası kesildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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