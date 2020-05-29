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Kovancılar’da cuma namazı meydanda kılındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde vatandaşlar cami avlularının yanı sıra meydanda cuma namazını kıldı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da camiler bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde vatandaşlar cami avlularının yanı sıra meydanda cuma namazını kıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da camiler bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Kent genelinde bir çok cami ve ibadethanenin avlusunda cuma namazı kılındı. Kovancılar ilçesinde ise hem cami avlularında hemde Demokrasi Meydanında cuma namazı kılındı. Maske ve sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşlar getirdikleri seccadeleri sererek namazlarını kıldı.
Meydandaki namazı İlçe müftüsü Ahmet Bulut kıldırdı.

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Akşam
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