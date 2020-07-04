YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Kovandan firar eden arılar ağaca kondu

Kovandan firar eden arılar ağaca kondu

TOKAT HABERLERİ  | 04.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde kovanlarından firar ederek bir cadde üzerinde bulunan süs ağacına oğul yapan yüzlerce bal arısı vatandaşları tedirgin etti.

Tokat’ın Niksar ilçesinde kovanlarından firar ederek bir cadde üzerinde bulunan süs ağacına oğul yapan yüzlerce bal arısı vatandaşları tedirgin etti. Arılar bir vatandaş tarafından ağaçtan çuvala konulup bölgeden götürüldü.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kavşak içerinde bulunan yaklaşık 3 metre boyundaki süs ağacının iç kısmına arılar oğul verdi. Arıları fark eden çevre sakinlerinden bazıları arıları uzaklaştırmak istese de bunda başarılı olamadı.
Arıcılıkla ilgilenen Servet Güler adlı vatandaşın, arıları süs ağacından alıp çuvala toplamaya başlamasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Güler arılara peteğe koyacağını belirterek; “Arılar oğul atmış buraya, insanlara zarar verebilirdi belki. Arıların kimseye zarar vermemesi buradan aldım götürüp peteğe koyacağım” dedi.
Vatandaşın özel giysi olmadan arılara tehlikeli müdahalesi, şans eseri kazasız olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Tokat Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:07
Sabah
05:02
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
22:01

Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Burhan Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Balcı Eczanesi
Erbaa
Yaramış Eczanesi
Niksar
Şeker Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tokat'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

Tokat'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İspenç Tavuğu Yumurtaları Sosyal Medyada

İspenç Tavuğu Yumurtaları Sosyal Medyada

Erbaa'dan Avrupa'ya Tekstil Ihracatı

Erbaa'dan Avrupa'ya Tekstil Ihracatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.