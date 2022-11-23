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Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı

23.11.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ilçesinde kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.

İddiaya göre, S.D'nin (25) Adalet Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada daha önceden tanıdığı T.B.Ç. (22) ile B.Ö. (19) yolunu kesti.

Kovayla yüzüne su döküldükten sonra darbedilen S.D, baygınlık geçirdi.

Kendi imkanlarıyla gittiği Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen S.D, ardından polise giderek 100 lira, cep telefonu ve kulaklığının gasbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmada şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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