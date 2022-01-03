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Kovid-19 aşılama oranında ilk sıradaki Osmaniye'de denetimler sürüyor

03.01.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 aşılama oranında ilk sıradaki Osmaniye'de denetimler sürüyor

OSMANİYE (AA) - Kovid-19'a karşı aşılamada, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu Osmaniye'de, salgına karşı alınan tedbirlerin denetimi sürüyor.

Vali Erdinç Yılmaz, Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşları tedbirlere konusunda uyardı.

Denetimlerde gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kentin aşılama oranında yüzde 87,7 ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kovid-19'u ilk bitiren il olmak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hamdolsun Osmaniye olarak çok iyiye doğru gidiyoruz. Aşılamada Türkiye birincisi olduk. Hemşerilerime bu hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha önce başardık, yine başarırız demiştik, vaka sayısının en düşük olduğu en iyi il olma yolunda da ilerliyoruz. Bunu sürdürebilmemiz için tedbirlere hassasiyetle uymaya ve aşılarımızı olmaya devam edeceğiz. İnşallah, Osmaniye olarak Kovid-19'u ilk bitiren il olacağımıza inanıyorum. Bu inançla çalışıyoruz. Bir kez daha, olağanüstü bir gayret ve fedakarlık gösteren, aşılama hususunda sokaklarda dolaşan, evlere kadar giden bütün sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar da bu mücadelelerini koronavirüs tamamen bitene kadar sürdürecekler."

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