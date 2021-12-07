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Kovid-19 aşılarında tekrarlayan dozlar koruma süresini uzatıyor

07.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESOGÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal: - "Hiç aşı olmayanlar da eksik aşılı olanlar da en kısa süre içerisinde aşı olmalı"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Kovid-19'a karşı tekrarlanan aşı dozlarının gücü artırıp koruma süresini uzattığını belirtti.

Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşı tekrarlarının mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Bir kez aşı olmanın ömür boyu koruyuculuk sağlamayacağını, belli zamanlarda gerekli dozların yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Kartal, şu bilgileri paylaştı:

"Aşıdan beklenen, hastalığı kapmamak değil hastaneye yatmamayı ve hayatta kalmayı sağlamasıdır. Kovid-19'a yakalandım ve aşılar sayesinde çok hafif atlattım. Aşı olun. Aşılarınızı tamamlamayı da ihmal etmeyin. Tekrarlayan aşı dozlarında aşıların koruma süresi, temel aşıya göre biraz daha uzuyor. Hem gücü artıyor hem koruma süresi uzuyor. Tekrarlanan dozlarda koruma süresi uzayacak ve belki de önümüzdeki yıllarda bu pandemi süreci devam ederse yılda bir kez aşılama söz konusu olabilecek. Risk grupları da çok benzer olduğu için grip aşısı ile kombine aşılardan bahsedilebilecek. Tekrarlanan aşı dozları süreç içinde ne kadar sıklıkta yapılırsa gidişat ona göre belirlenmiş olacak. Hiç aşı olmayanlar da eksik aşılı olanlar da en kısa süre içerisinde aşı olmalı."

Prof. Dr. Kartal, sağlık çalışanları olarak gerekli son kişi aşılanana kadar aşı çağrısı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Eylül Eczanesi
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