YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" semineri

"Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" semineri

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

InsideChains Üst Yöneticisi Cristina Dolan: - "KOBİ'ler ve mikro işletmeler, dünya ekonomisi için son derece önemli. Oranlar ülkeden ülkeye değişse de var olan işletmelerin ezici çoğunluğu bu tür işletmelerden oluşuyor" - "İçinden geçtiğimiz salgın süreci gibi türbülanslı dönemlerde finansal teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanımı sadece fintech şirketleri için değil, finansmana ihtiyaç duyan küçük şirketler, tüketiciler ve ekonominin geneli için yeni fırsatlar yaratıyor"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) seminer serisi online olarak gerçekleştirildi.

Akbank açıklamasına göre, "Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" başlıklı online seminerde; salgın döneminin kısa ve uzun vadedeki etkileri, bu süreçte finansal teknolojilerin kullanımı ve KOBİ'lerin izleyebileceği yol haritaları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen InsideChains Üst Yöneticisi (CEO) Cristina Dolan, KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin dünya ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oranlar ülkeden ülkeye değişse de var olan işletmelerin ezici çoğunluğu bu tür işletmelerden oluşuyor. Ek olarak, bu işletmeler toplam istihdamın içerisinde de önemli bir yer tutuyor. Buna rağmen, KOBİ'ler ve mikro işletmeler hızlı bir şekilde büyümek için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklardan yoksun. Bunun ana sebebi, bu tür işletmelerin çok farklı iş alanlarında faaliyet göstermelerinin ve kullandıkları iş modellerinin büyük işletmelerin kullandıkları iş modellerinden farklı olmasının yol açtığı asimetrik bilgi problemi. Daha da önemlisi, bu tür işletmelerin ihtiyaç duydukları sermaye miktarlarının küçüklüğünün geleneksel bankaların maliyetli analiz süreçleri tarafından hizmet edilmeye uygun olmaması.

Finansal teknolojiler ve fintech alanı bu noktada devreye girerek, sundukları bağlantısallık olanakları, veriye erişim ve analiz imkanları ile KOBİ'ler ve mikro işletmelerin operasyonel risklerini çok daha etkin bir şekilde anlamayı mümkün kılıyor. Özellikle içinden geçtiğimiz salgın süreci gibi türbülanslı dönemlerde finansal teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanımı sadece fintech şirketleri için değil, finansmana ihtiyaç duyan küçük şirketler, tüketiciler ve ekonominin geneli için yeni fırsatlar yaratıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Erciş’te kafes avcısına ceza

Erciş’te kafes avcısına ceza

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:26
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.