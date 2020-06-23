"Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" semineri

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) seminer serisi online olarak gerçekleştirildi.

Akbank açıklamasına göre, "Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" başlıklı online seminerde; salgın döneminin kısa ve uzun vadedeki etkileri, bu süreçte finansal teknolojilerin kullanımı ve KOBİ'lerin izleyebileceği yol haritaları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen InsideChains Üst Yöneticisi (CEO) Cristina Dolan, KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin dünya ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oranlar ülkeden ülkeye değişse de var olan işletmelerin ezici çoğunluğu bu tür işletmelerden oluşuyor. Ek olarak, bu işletmeler toplam istihdamın içerisinde de önemli bir yer tutuyor. Buna rağmen, KOBİ'ler ve mikro işletmeler hızlı bir şekilde büyümek için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklardan yoksun. Bunun ana sebebi, bu tür işletmelerin çok farklı iş alanlarında faaliyet göstermelerinin ve kullandıkları iş modellerinin büyük işletmelerin kullandıkları iş modellerinden farklı olmasının yol açtığı asimetrik bilgi problemi. Daha da önemlisi, bu tür işletmelerin ihtiyaç duydukları sermaye miktarlarının küçüklüğünün geleneksel bankaların maliyetli analiz süreçleri tarafından hizmet edilmeye uygun olmaması.