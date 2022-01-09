Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı.
Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.
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