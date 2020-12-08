KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı"

"İlk birkaç gün kemiklerim çok ağrıdı. Yediğim, içtiğim hiçbir şeyin tadınız alamaz oldum. Geçmişte ufak tefek ağrılarım olurdu ama böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı. Allah'ıma çok şükür atlattık. Biz köyde yaşıyoruz, 'Nereden bulaşacak' derdim, demek olabiliyor. Hastalığa yakalandığımı duyunca çok korkmadım, 'Ölüm varsa vardır Allah'tan' dedim ama tek düşündüğüm şey eşim oldu. Hasta, yatalak, en fazla onu düşündüm. 67 yıllık evliyiz. Bana bir şey olursa ona kim bakar? Onun dilinden ben anlarım. Altını temizliyoruz, üzerini örtüyoruz. Geceleri sürekli bana 'Hacı neredesin, yanımda otursana.' der. Şükür Allah'ımıza. Kimse bir yere gitmesin. Bu hastalığın şakası yok. Herkes çarşıya, pazara, misafirliğe gidiyor. Gitmesinler."

Oğlu Kamil Işık da annesin hastalığın ilk günlerinde kendisine "Vücudum kırılıyor, sanki kemiklerim eriyor, başım ağrıyor" dediğini söyledi.

Birçok uyarı ve tedbire rağmen bazı kişilerin duyarsız davrandığına işaret eden Işık, "İnsanlar maske takmıyor, kalabalığa giriyor. Dikkat etsinler, topluluk içine girmesinler. Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın. İnsanlar doğum günlerine, cenaze törenlerine gitmesin." ifadelerini kullandı.

