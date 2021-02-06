KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eşime dedim ki çocuklara çok iyi bak, belki de bu son nefesimiz"

İlk test sonucu negatif olan Çakmak'ın bir süre sonra koku ve tat hissi kaybı yaşaması üzerine tekrar yaptırdığı test ise pozitif çıktı.

Hastanede nefes alamadığı dönemde adeta ölümle burun buruna geldiğini belirten Çakmak, öğrencilerinin moral ve destek vermek için hazırladıkları videonun kendisini mutlu ettiğini ve güç verdiğini dile getirdi.

Çakmak, eşi ve kızının doktor olduğunu, bu nedenle tedbirlere daha çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Evden çıkmamaya çalıştık. Kurallara uyduk. O kadar kendimizi koruduğumuz halde hastalığa yakalandık. İnsanlar biraz daha duyarlı olsa belki de bu süreç buraya kadar gelmeyecekti." dedi.

Tüm dünyayı saran bir salgınla mücadele edildiğine, herkesin konunun ciddiyetinin farkında olması gerektiğine işaret eden Çakmak, şöyle devam etti:

"Hastanede 10 gün boyunca ateşim 40.6 idi. Titriyorsunuz, her türlü ilacı kullanıyorsunuz... Bir hafta içinde 4 kilo verdim, perişan oldum. O anlarda çocuklarımla daha çok zaman geçirebilirdim dedim. Bir nefes daha alabilmek için o kadar çok mücadele ediyorsunuz ki... Kalkamıyorsunuz, dönemiyorsunuz, artık tırnaklarınız morarıyor. Eşim sürekli kalp atışlarımı, nabzımı, nefesimi kontrol etti. Artık ne kadar daha nefes alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Belki son nefesiniz. Eşim çırpınıyor ama hiçbir şey yapamıyor. Çocuklar evde perişan. Eşime dedim ki çocuklara çok iyi bak, belki de bu son nefesimiz."