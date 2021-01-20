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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş"

20.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Denizli'de Kovid-19'u yenen 35 yaşındaki Veli Bozkaya: - "Yaşım genç olduğu için bu kadar ağır geçireceğimi düşünmüyordum. Kronik rahatsızlığı bulunan insanların neler yaşadığını açıkçası düşünmek bile istemiyorum"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 25 günlük zorlu sürecin ardından yenebilen Veli Bozkaya, hastalığı gençlerin daha hafif atlattığı algısının çok yanlış olduğuna dikkat çekti.

Denizli Ticaret Borsasında uzman olarak çalışan ve yaklaşık bir ay önce eşi ile Kovid-19'a yakalanan 35 yaşındaki Veli Bozkaya, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Belirtiler başladığında mevsimsel grip zannettiğini, şüphelenerek test yaptırınca Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini ifade eden Bozkaya, evde karantinaya girdikten 3 gün sonra şiddetli ağrıların başladığını söyledi.

Sırt ağrısı nedeniyle hayatında yaşamadığı acılar çektiğini aktaran Bozkaya, "Bırakın yataktan kalkıp yürümeyi, telefonu elime alamayacak kadar şiddetli ağrılarım oldu. Bir dakika ayakta kalsam bütün eklemlerim inanılmaz derecede ağrıyordu. Sonrasında tat alma ve koku hissimi kaybettim. 3 gün bu şekilde sürdü. Karantina bittikten sonra da benim ağrılarım devam etti. İlaçlarla bu hastalığı çok şükür atlattık." dedi.

Düzenli spor yaptığını, alkol ve sigara gibi alışkanlıkları olmadığını belirten Bozkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş. Yaşım genç olduğu için bu kadar ağır geçireceğimi düşünmüyordum. Açıkçası kronik rahatsızlığı bulunan insanların neler yaşadığını düşünmek bile istemiyorum. Bu yüzden insanların hastalığı gerçekten ciddiye alıp ona göre önlemlerini almasını tavsiye ediyorum. Bu genç yaşlı demeden herkesi etkisi altına alabilen bir hastalık. 'Bana bir şey olmaz' diyerek önlemi elden bırakmamak gerekiyor. İnsanlar 'bana bir şey olmaz' havasındalar."

- "Eşimi ve çocuğumu bir daha göremeyeceğim diye çok korktum"

Veli Bozkaya'nın eşi Pınar Bozkaya da hastalığı ailece atlattıklarını belirterek, "Ben eşim kadar ağır geçirmedim. Ama bu hastalık bizi çok korkuttu. Tedavi sürecinde sürekli dua ettim. Eşimi ve çocuğumu bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Bu hastalıktan ölenleri duyunca insan çok korkuyor. Buradan herkese yalvarıyorum, lütfen maskenizi takın. Maske sizi hayata bağlıyor bunu sakın unutmayın." diye konuştu.

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