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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin"

SİİRT HABERLERİ  | 11.08.2020 11:16 | Son Güncelleme

Siirt'te immün plazma yöntemiyle tedavi gören ve yeni tip koronavirüsü yenen 43 yaşındaki sağlık çalışanı Turgut Kayar: - "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin. Çok sevdiğiniz insanları basite aldığınız bir hastalık yüzünden kaybedebilirsiniz" - "Zor bir süreç geçirdim. Hamdolsun dünyaya yeniden gelmiş gibiyim hem kendim hem ailem için"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te immün plazma yöntemiyle tedavi gören ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 43 yaşındaki sağlık çalışanı Turgut Kayar, "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin. Çok sevdiğiniz insanları basite aldığınız bir hastalık yüzünden kaybedebilirsiniz." dedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Kayar, mart ayında baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede test sonucu pozitif çıktı.

Durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanan Kayar, Turgut Özal Tıp Merkezinde yakalandığı Kovid-19'dan kurtulan bir hastadan alınan plazma ile tedavi gördü.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Kayar, davul zurna eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

AA muhabirine, yaşadığı o zorlu süreci unutmanın mümkün olmadığını anlatan Turgut Kayar, kentte salgına yakalanan ilk kişilerden olduğunu söyledi. Kayar, şöyle konuştu:

"Çekilen tomografi sonuçlarımda akciğerimde lekeler bulundu ve hastaneye yatırıldım. Daha sonra sonuçlarım pozitif çıktı. Bir hafta normal serviste yattım, durumum ağırlaştı ve yoğun bakıma alındım. Yoğun bakım sürecinde daha da ağırlaşıp entübe edildim. Bu süreçte ailem olsun sevenlerim ve çevrem gerçekten ağır bir depresyon yaşadı. O sırada yoğun bakımda entübe olarak yatıyordum, her şeyden habersiz. Bu süreçte entübe durumdayken plazma tedavisiyle Türkiye'de ilk iyileşenlerden biriydim."

14 gün yoğun bakımda kaldığını aktaran Kayar, bu hastalığın basite alınacak bir yanının bulunmadığını dile getirdi.

"Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin. Çok sevdiğiniz insanları basite aldığınız bir hastalık yüzünden kaybedebilirsiniz." diyen Kayar, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Kayar şöyle devam etti:

"Lütfen daha dikkatli olalım hep beraber üzerimize düşeni ciddiyetle yapalım. Herkesten ricam çevrenize dikkat edin, bu gerçekten hafife alınmayacak bir hastalık. Benim için çok zor geçti. Halen de bunun sıkıntısını çekiyorum. Herkes sosyal mesafeye uysun, maske taksın ve hijyene dikkat etsin. Bize bir şey olmaz demeyin. Çok ciddi bir hastalıktır."

Hastalığın dünya genelinde hızla yayıldığını anlatan Kayar, salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kayar, mecbur kalmadıkça tedbir amaçlı dışarıya çıkmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor bir süreç geçirdim. Hamdolsun tekrardan dünyaya gelmiş gibiyim, hem kendim hem ailem için. O yüzden evin içinde bile maskesiz dolaşmamaya da dikkat ediyor. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmıyorum. Sadece sabah ve akşamları bir iki kilometre evin önünde dolaşıyorum. Hamdolsun biz atlattık. Bu süreci çok ağır geçiren hastalar var. Yarın bunlardan biri siz olmayın. Yoğun bakım sürecindeyken solunum cihazına bağlıydım, uyandıktan sonra çok zorluk çektim. İnanın bu hastalığı geçiren bir kişi başkalarına bulaşmaması adına ne maskesiz dolaşır ne de sosyal mesafeye göz yumar."

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