KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuşmayı bekliyor

Reşitoğlu, bebeğini henüz kucağına alamadığını ve pazartesi günü taburcu edilerek çocuklarına kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Yoğun bakımda 24 gün kaldığını fakat 20 günlük entübasyon süreci nedeniyle son bir haftayı hatırladığını söyleyen Reşitoğlu, "Yoğun bakımda doktorlarımız ve hemşirelerimiz çok yardımcı oldu. Çocuklarımın videolarını izletip moral verdiler. Hayatımı onlara borçluyum." ifadelerini kullandı.

Terzi, şu anda rehabilitasyon süreci nedeniyle hastayı serviste tuttuklarını belirterek, "Pazartesi günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Çok sağlıklı bir erkek bebeği oldu. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. İnşallah pazartesi günü anne ve bebeği kavuşacak." şeklinde konuştu.

İnsanların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Reşitoğlu, "Maskesiz artık adım atacağımı sanmıyorum. Kurallara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz hem de sağlık çalışanları için çok dikkat edelim." dedi.

Tedavi ettikleri bir hastanın içten bir teşekkürünün kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Terzi, "Sağlık çalışanları bu mantalite ve özveriyle çalışıyor. Hastamızı alkışlarla servise aldığımız gün yaşadığımız mutluluğu anlatamam. Bu, çok güzel bir duygu. Onun için vatandaşlarımız bilsin ki sağlık çalışanları büyük bir enerjiyle efor sarf etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Gebeler iki kat hassas olmalı"

Doç. Dr. Terzi, gebelerin Kovid-19 tedbirlerine iki kat daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 gebe karşımıza geldiğinde biz iki can düşünmek durumundayız. Annenin tedavisini planlamak ve karnındaki bebekle ilgili en doğru kararı vermek durumundayız. Dolayısıyla Kovid-19 ilk başladığında tüm dünyada gebelerde çok da sıkıntılı seyretmiyordu ama zamanla hem dünya hem de biz konuyu tecrübe ettik. Aslında gebelerde o kadar da masum değil. Kovid-19 gebede çok da sıkıntılı seyredebiliyor."

Mart ayından itibaren Kocaeli'deki Kovid-19 enfeksiyonlu gebelerin yaklaşık yüzde 80'inin Derince'deki klinikte tedavi olduğunu söyleyen Terzi, "Yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde farkındalığın artması ve aşının gelmesiyle hafifleyeceğini umut ediyoruz." dedi.