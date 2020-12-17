KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktorlardan "virüsü hafife almayın" uyarısı

4 gün tat ve koku alamadığını aktaran Yardan, "Birkaç gün içerisinde sanki semptomlar geriye gidiyor gibi yalancı bir seyir izledi. Aynı gün evin içerisinde biraz hareketlendikten sonra aşırı bir halsizlik olduğunu hissettim. Hastalık adeta insanları kandırmaya çalışıyor gibi bir belirti verebilir. 'Ben çok iyiyim, herhangi bir belirtim yok' diye kesinlikle buna aldanmasınlar, kanmasınlar. Hızlı ve kısa süre içerisinde klinik seyirde değişiklik meydana gelebiliyor. Altını çizerek söylüyorum; hastalık adeta bizi deniyor. O yüzden böyle bir duruma düşmeden düzgün bir şekilde kurallara uymak suretiyle tedavimizin sonuna kadar inatla gitmek durumundayız." diye konuştu.

Bunun üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve evinde izole olduğunu belirten Yardan, dinlenerek ve beslenmesine dikkat ederek, önerilen ilaçları kullandığını aktardı.

Virüsün ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Yardan, "Son derece ciddi ve tehlikeli bir tehditle karşı karşıyayız. Hastalık sadece ülkemizi değil, bütün insanlığı tehdit eder bir boyuta ulaştı. Bu hastalık, geçirildikten sonra bile vücutta kalıcı hasar bırakabilmektedir. Bunların sonuçlarını ancak ilerleyen yıllarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yardan, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırarak, şunları söyledi:

"Bu önlemlere rağmen hastalık ortaya çıktıysa hiç beklemeden Sağlık Bakanlığı tarafından verilen antiviral ilaçlarımıza hızlı bir şekilde başlayıp, istirahat etmek suretiyle aynı zamanda aile hekimleriyle de irtibata geçerek hem kendimizi garanti altına alacağız hem de ayrıca insani görev olan başka insanlara da bu hastalığı bulaştırmama noktasındaki en büyük vazifemizi yerine getirmiş olacağız."

- "Çok ciddi komplikasyonlar oluşabiliyor"

Başhekim Yardımcısı Dr. Nurşah Keskin de yaklaşık 20 gün önce çok şiddetli halsizlik, yorgunluk ve ateş şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.