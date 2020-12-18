KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 27 yaşındaki Merve Karaçoban, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan Karaçoban, bir ay önce yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya girdi.

Karantina sürecinde gribal enfeksiyon belirtileri gösteren Karaçoban'ın durumu 3'üncü günden sonra ağırlaşmaya başladı.

Hiçbir belirti olmadan başladığı karantina sürecinde sağlık durumu ambulansla hastaneye kaldırılacak kadar bozulan Karaçoban, zorlu geçen tedavi sürecinin ardından virüsü atlatsa da devam eden sırt ağrısı ve kalp çarpıntıları nedeniyle hastalığın kendisinde kalıcı bir tahribat bırakmasından endişe ediyor.

Karaçoban, AA muhabirine, salgının başlangıcından beri, "bir gün virüse yakalansa bile yaşının genç olması ve kronik rahatsızlığının bulunmaması nedeniyle hastalığı hafif atlatacağını" düşündüğünü, ancak öyle olmadığını söyledi.

Üniversiteden hemşire olarak mezun olmuş bir polis memuru olmasından dolayı iyi derecede sağlık bilgisinin bulunduğunu belirten Karaçoban, şöyle devam etti: