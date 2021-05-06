KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Saatlerce ağlayan çocuğumu ağrıdan ve halsizlikten dolayı besleyemedim"

"Benim için zor bir süreçti. Belirtiler ilk önce kızımda görüldü. Bir gece ateşlendi ve diş çıkardığını düşündüm. Takip ettim ancak kızımın ateşi düşmedi. Sabahında da bende belirtiler başladı. İlk başta halsizlik ve yorgunluk vardı, sonra boğaz ağrısı ve ateşim çıktı. Testim pozitif çıktı. Çember o kadar daraldı ki hepimiz Kovid olabiliriz. Kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Aile ve arkadaşlarımızla uzun bir süre görüşmezsek bir şey olmaz. Bu anları sevmediğimiz anlamına gelmiyor, onları düşündüğümüz için bu önlemlere almalıyız. Ben geçirdim ve bir anne olduğum için daha çok etkilendim, üzüldüm."

- "Saatlerce ağlayan ve aç olan çocuğumuzu besleyemedim"

Kovid-19'a yakalanan kızıyla izole olduklarını, kimsenin eve gelemediğini anlatan Yılmaz çok zor bir süreç yaşadığını dile getirdi.

İyileştikten sonra arkadaşlarıyla insanların sağlığına kavuşması için mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz şunları kaydetti:

"Siz evdesiniz, biz hep buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Kovid-19'a yakalandığımda özellikle şiddetli bel ağrısı yaşadım. Çocuğuma bakacak gücüm yoktu. Gücüm tükenmişti. Ağrılarım, öksürük ve halsizlikten dolayı yataktan çıkamıyordum. Saatlerce ağlayan ve aç olan çocuğumu ağrıdan ve halsizlikten dolayı besleyemedim. Üzerinden aylar geçmesine rağmen etkileri devam ediyor. Ara ara koku ve tat alamadığım oluyor. Bu çok zor bir şey. Bunları yaşamak istemeyenlerin kurallara uyması gerekiyor."

- "Birçok hastalık gördük ancak bu bambaşka bir şey"

Hemşire Erdoğan ise geçen yıl temmuzda yakalandığı Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç yaşadığını belirtti.

Yoğun bakımda hastaların ne kadar kötüleştiğine, ayakta gelip vefat eden hastalara tanıklık ettiklerini aktaran Erdoğan, "Önceden de yoğun bakımda çalışıyordum. Birçok hastalık gördük ancak bu bambaşka bir şey. Tarifi yok. Anlatamayacak bir duygu içindeydik. Sağlıkçı olan eşime de bir süre önce Kovid-19 tanısı konuldu. Çok şükür atlattık. Kovid-19'dan dolayı bizi bir korku sardı. Hiç bilmediğimiz bir hastalık. Hiç kimsenin tarif edemediği bir şey. İnsanlar seni arıyor ve sadece geçmiş olsun diyebiliyor. Etrafında 'Şunu yap, bu iyi gelir' diyebilecek kimse yok. Şu anda daha iyiyiz ve belirtilerine biraz daha alıştık. Allah kimseyi yoğun bakıma düşürmesin. Yoğun bakım gerçekten bambaşka bir yer. Özellikle bu süreçte insanların öyle ağrıları oluyor ki tarif edilemez."