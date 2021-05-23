KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sanki bitkisel hayattaydım"

GÜNAY NUH - Ardahan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 45 yaşındaki Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Uğur Selçuk Bayrakci, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Bayrakci AA muhabirine, virüsün kendisinde nefes darlığıyla belirti gösterdiğini ve tedavisine bir gün hastanede, 14 gün de evde devam edildiğini söyledi.

Nefes darlığının yanı sıra terleme şikayeti üzerine Ardahan Devlet Hastanesine gittiğini ve burada yapılan testin pozitif çıktığını ifade eden Bayrakci, "Herhangi bir hastalığım ve kronik rahatsızlığım yoktu. Koronavirüse yakalandım. Hastanede ilk olarak bana oksijen verdiler. Sağlıkçılar bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Fazlasıyla bize yardımcı oldular." dedi.

Bayrakci, ilaç tedavisinin ardından nefes darlığının geçtiğini ancak halsizlik başladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şiddetli ağrılarım yoktu ama inanılmaz halsizlik vardı. Kolumu, ayağımı, bacağımı kaldıramıyordum. Buna bir bitkisel hayat formu diyebiliriz. Şuurum vardı ama sanki bitkisel hayattaydım. Bedenim sanki yatağa bağlıydı. Kalkamıyordum. Eşimin çok yardımı oldu. Kendisi de Kovid-19 olmasına rağmen ben de çok büyük emeği var. Kendisi şükür hafif atlattı."