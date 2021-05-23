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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sanki bitkisel hayattaydım"

23.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19'u atlatan Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Uğur Selçuk Bayrakci: - "Kolumu, ayağımı, bacağımı kaldıramıyordum. Bedenim sanki yatağa bağlıydı. O dört gün hayatımın karanlık dönemi oldu. Allah kimseye yaşatmasın"

GÜNAY NUH - Ardahan'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 45 yaşındaki Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Uğur Selçuk Bayrakci, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Bayrakci AA muhabirine, virüsün kendisinde nefes darlığıyla belirti gösterdiğini ve tedavisine bir gün hastanede, 14 gün de evde devam edildiğini söyledi.

Nefes darlığının yanı sıra terleme şikayeti üzerine Ardahan Devlet Hastanesine gittiğini ve burada yapılan testin pozitif çıktığını ifade eden Bayrakci, "Herhangi bir hastalığım ve kronik rahatsızlığım yoktu. Koronavirüse yakalandım. Hastanede ilk olarak bana oksijen verdiler. Sağlıkçılar bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Fazlasıyla bize yardımcı oldular." dedi.

Bayrakci, ilaç tedavisinin ardından nefes darlığının geçtiğini ancak halsizlik başladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şiddetli ağrılarım yoktu ama inanılmaz halsizlik vardı. Kolumu, ayağımı, bacağımı kaldıramıyordum. Buna bir bitkisel hayat formu diyebiliriz. Şuurum vardı ama sanki bitkisel hayattaydım. Bedenim sanki yatağa bağlıydı. Kalkamıyordum. Eşimin çok yardımı oldu. Kendisi de Kovid-19 olmasına rağmen ben de çok büyük emeği var. Kendisi şükür hafif atlattı."

- "4 gün boyunca katı gıda alamadım"

Bayrakci, uyarıların ne kadar önemli olduğunu hastalığa yakalanınca anladığını belirterek, herkesin kurallara ve özellikle temizliğe çok önem vermesi gerektiğini aktardı.

Kovid-19'ı çok ağır atlattığını dile getiren Bayrakci, "4 gün boyunca katı gıda alamadım. Dört gün sonra gözümün önündeki tabiri caizse perde kalktı. Az da olsa kalkabildim, hareket etmeye başlayabildim. O dört gün hayatımın karanlık dönemi oldu. Kovid-19 kötü bir hastalık, Allah kimseye yaşatmasın. Sağlıklı olmasaydım belki sonuç bu şekilde olmayabilirdi." diye konuştu.

Bayrakci, herkese koronavirüsü ciddiye almalarını ve tedbirleri elden bırakmamalarını tavsiye etti.

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