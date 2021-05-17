KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sanki farklı bir dünyada, ölümle yaşam arasında bir yerdesiniz"

YETER ERDİNE - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşadıklarını ve salgına yakalandıklarında hissettiklerini anlattı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz (40), AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede tüm sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Bu süreçte kendisinin de salgına yakalandığını anlatan Boyraz, "Ağrılı, sıkıntılı bir süreç geçirdim ancak şükürler olsun hastaneye ya da yoğun bakıma gitmedim. Bu dönemde eşime ve çocuklarıma da bulaştırmadığım için sevinçliyim." dedi.

Sağlık profesyoneli olarak hastalığın seyri hakkında birtakım bilgilere sahip olduklarını ancak Kovid-19'un, bilmedikleri birçok şeyi de barındırdığını dile getiren Boyraz, şöyle devam etti:

"Hastalığı ilk öğrendiğim zaman 'Acaba ne olur, bu savaşı kazanabilecek miyim?' diye bir düşünce ikilemine girdim. Fakat sonra bağışıklığımın güçlendirilmesi gerektiğine, ilaçlarımı düzenli kullandıktan sonra herhangi bir şeyin olmayacağına kanaat getirdiğim için önce Allah'a sonra kendime güvenerek devam ettim. Psikolojik olarak kendimi hazır hissetmek için birtakım çalışmalarım oldu. Kendi kendimi telkin yöntemleri, eşimle konuşmak, çocuklarıma anlatmak gibi... Tabii bunları anlatırken aramızda kapı vardı. 40 yıldır beraber yediğiniz, içtiğiniz insanların, eşinizle, çocuğunuzla oturduğunuz ortamlarınızın bir anda yok olduğunu düşünün. Tek başınıza bir odada mahkum gibi bir hayat yaşamak durumunda kaldığınızı hissedin ve bunun yanında sadece mahkumiyet değil, hasta olduğunuzu veya durumun çok daha kötüye gidebileceğini düşünün. Böyle duygusal sıkıntılar yaşıyorsunuz. Vefat edenlerin ve durumu kötüye gidenlerin haberlerini duydukça tedirginliğiniz artıyor."