KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır"

SALİM TAŞ - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevine dönen Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, "Kendi evinde hapis gibisin. Çocuğun ve sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır." dedi.

Hambolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yorgunluk, baş ağrısı ve nefes darlığı şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Tedavisine evinde başlandığını ifade eden Hambolat, "İlaçları düzenli kullanmanın tedavimde katkısı çok büyük oldu. Evde izolasyonda olmanın verdiği psikolojik baskı çok yorucu oluyor. Bu süreçte iştah olmadığı için yorgunluk aynı düzeyde artıyor. Tedavimin üçüncü gününden sonra baş ağrısı azaldı fakat yorgunluk kısmı biraz daha uzun sürdü. Beşinci günde yaptırdığım test de pozitif çıktı. İzolasyon süremi 10 gün uzattık. Bu süreç içerisinde bol miktarda sıvı almanın önemi bariz bir şekilde karşıma çıktı." diye konuştu.

Hambolat, izolasyon sürecinin zorluğuna değinerek "Kendi evinde hapis gibisin. Çocuğun ve sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır." değerlendirmesini yaptı.