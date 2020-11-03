KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sigara içseydim koronavirüsten kurtulamazdım"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 70 yaşındaki diş hekimi Ahmet Haluk Çaylı, yaşlı grubunda yer almasına rağmen hastalığı yenmedeki en büyük avantajını sigara içmemek olduğunu söyledi.

Mesleğini 45 yıldır sürdüren diş hekimi Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "çağın hastalığı" diye nitelediği Kovid-19'u akrabasından kaptığını belirtti.

Hastanede yaklaşık 3 haftalık tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu anlatan Çaylı, "Tedavim süresince tat ve koku alma konularında hiçbir şikayetim olmadı. Koronavirüs tedavisinde hastane odasında çok büyük yalnızlık hissettim. Doktorlar ve hemşirelerin haricinde kimse odaya girmiyor ve Kovid'li hasta da dışarı çıkamıyor." diye konuştu.

"17 gün bu hastalıkla mücadele ettim." diyen Çaylı, 17 günün çok uzun bir zaman gibi geldiğini vurguladı.

Çaylı, "Yaşıma rağmen bu hastalıktaki en büyük avantajım sigara içmememdir. Sigara içseydim koronavirüsten kurtulamazdım. 27 yıldır kullanmıyorum. Sigaranın vücuda, akciğerlere zararları çok büyük." ifadelerini kullandı.