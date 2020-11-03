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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sigara içseydim koronavirüsten kurtulamazdım"

EDİRNE HABERLERİ  | 03.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Edirne'de koronavirüsü yenen 70 yaşındaki diş hekimi Ahmet Haluk Çaylı: - "Koronavirüs tedavisinde hastane odasında çok büyük yalnızlık hissettim. Doktorlar ve hemşirelerin haricinde kimse odaya girmiyor ve Kovidli hasta da dışarı çıkamıyor" - "En büyük avantajım sigara içmememdir. Sigara içseydim koronavirüsten kurtulamazdım. 27 yıldır kullanmıyorum"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 70 yaşındaki diş hekimi Ahmet Haluk Çaylı, yaşlı grubunda yer almasına rağmen hastalığı yenmedeki en büyük avantajını sigara içmemek olduğunu söyledi.

Mesleğini 45 yıldır sürdüren diş hekimi Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "çağın hastalığı" diye nitelediği Kovid-19'u akrabasından kaptığını belirtti.

Hastanede yaklaşık 3 haftalık tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu anlatan Çaylı, "Tedavim süresince tat ve koku alma konularında hiçbir şikayetim olmadı. Koronavirüs tedavisinde hastane odasında çok büyük yalnızlık hissettim. Doktorlar ve hemşirelerin haricinde kimse odaya girmiyor ve Kovid'li hasta da dışarı çıkamıyor." diye konuştu.

"17 gün bu hastalıkla mücadele ettim." diyen Çaylı, 17 günün çok uzun bir zaman gibi geldiğini vurguladı.

Çaylı, "Yaşıma rağmen bu hastalıktaki en büyük avantajım sigara içmememdir. Sigara içseydim koronavirüsten kurtulamazdım. 27 yıldır kullanmıyorum. Sigaranın vücuda, akciğerlere zararları çok büyük." ifadelerini kullandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde beraber tedavi gördüğü akrabasının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getiren Çaylı, "Kendisi yoğun bakımdan çıkamadı. Onu kaybedince, eşim ve akrabalar çok üzüldük." dedi.

- Herkesi tedbirlere uymaya çağırdı

Ahmet Haluk Çaylı, hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün evinde izole olduğunu anlattı. Ev izolasyonu döneminden sonra tetkikler yapıldığını, sonucun negatif çıktığını belirten Çaylı, şöyle devam etti:

"O ara uykuma ve beslenmeme çok dikkat ettim. Bunlar hastalıkla mücadele anlamında çok önemli. Gereken vitaminleri alarak ve yemeklerimi yiyerek vücut direncimi korudum. Her şeyden önce el temizliği, sosyal mesafe ve maskeye riayet etmeleri lazım fakat gördüğümüz kadarıyla çok ciddiye alınmıyor, boş veriliyor zaman zaman. İnsanlarımız bu hastalıktan zarar görmemesi için kurallara uysun."

Sağlık çalışanlarının büyük risk altında olduğunu hatırlatan Çaylı, "Diş hekimleri en riskli grupların başında geliyor. Bu konuda tedbirler aldık ve uyguluyoruz. Meslektaşlarımız hasta tedavilerinde buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sadece acil müdahaleleri yapabiliyoruz. Meslektaşlarımızın sterilizasyon ve dezenfeksiyona çok dikkat etmesi gerekiyor." uyarılarında bulundu.

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