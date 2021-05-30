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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sürekli kalp krizi geçiriyormuşum gibi hissettim"

30.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Ziya Yılmaz: - "Dayak yemiş gibi her tarafım ağrıyor ve bir şeye oturtamıyordum" - Koronavirüs yoğun bakım servisi hemşiresi Rana Özal: - "Hastalığa yakalandığım ilk üç gün çok korkunçtu. Sürekli kalp krizi geçiriyormuşum gibi hissettim"

SALİM TAŞ - Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Ziya Yılmaz ve hemşire Rana Özal, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Özel bir hastanede görevli Yılmaz, AA muhabirine, koronavirüs yoğun bakım servisinde görevli olduğunu söyledi.

Kovid-19 hastalarının sağlığına kavuşmaları için mesai arkadaşlarıyla özverili şekilde çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, bu süreçte eşi ve çocuğuyla koronavirüse yakalandıklarını belirtti.

Yılmaz, hastalık sürecine ilişkin şunları anlattı:

"İlk bulgularımda ateş, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları vardı. Anlatılamayan farklı bir tablo, ben başka hastalıkta bunu yaşamadım. Dayak yemiş gibi her tarafım ağrıyor ve bir şeye oturtamıyordum. Bir iki gün sonra da eşim ve çocuğum Kovid-19'a yakalandı. Gerekli tedavimize evde başladık. Hastanedeki doktor arkadaşlarım sağ olsunlar tedavimizde bize destek odular. 10 gün süren oksijen düşüklüğünde endişe ettik. Olumsuz düşüncelere kapıldık ama sonunda hastalığı atlattık."

Yılmaz, hastalığı evde 14 günlük tedaviyle atlattıklarını belirterek, herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

- "Hastalığa yakalandığımın ilk üç günü çok korkunçtu"

Koronavirüs yoğun bakım servisi hemşiresi Rana Özal da hastanede çalıştığı sırada yaşadığı nefes darlığı, çarpıntı ve tat kaybı üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Özal, annesinin kronik rahatsızlığı ve kardeşinin engelli olması nedeniyle çalıştığı hastanede karantinaya girdiğini anlattı.

Çok zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Özal, şunları kaydetti:

"Hastalığa yakalandığımda annem tansiyon hastası ve kardeşim engelli olduğundan eve gidemedim ayrıca evde izole olabileceğim bir oda da yoktu, bu yüzden hastanede kaldım. Hastalığa yakalandığımın ilk üç günü çok korkunçtu. Sürekli kalp krizi geçiriyormuşum gibi hissettim. Özellikle gece uyumadan önce kalbimin üzerinde korkunç bir baskı, kolumda karıncalanma, uyuşma, nefes darlığı vardı. Nabzım çok hızlı atıyordu. Nabzımın dakikada 140'a kadar çıktığını ve 40'a kadar düştüğünü gördüm. Bu beni çok korkuttu açıkçası. Kardiyoloji doktorumuz sürekli beni kontrol ediyordu. Çok şükür atlattım."

Özal, hastalığı 14 günde atlatmasına rağmen koronavirüsün etkilerini psikolojik ve fizyolojik olarak yaşamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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