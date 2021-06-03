KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Virüsü ben mi bulaştırdım diye vicdanı sorgulamak çok kötü bir şey"

Aytekin, bir yandan kendi hastalığıyla mücadele ederken diğer yandan da hastanede tedavi gören 85 yaşındaki babasının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servisi Klinik Sorumlusu Aytekin, önce kendisi, dört gün sonra da anne ve babası hastalığa yakalandı.

KIRKLARELİ/EDİRNE (AA) - ÖZGÜN TİRAN-HAKAN ŞAHİN - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden bu yana özveriyle çalışan, bu süreçte aynı hastalıktan babası vefat eden hemşire Cem Aytekin ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Halime Saygın, yaşadığı zorlukları anlattı.

"Babam 85 yaşındaydı ve kronik rahatsızlıkları vardı. Bir hafta içerisinde babamı kaybettik. Kendi yaşadıklarımın ardından babamı kaybetmem psikolojik travmaları arttırdı bende. Beni bu süreçte en çok etkileyen benden sonra babamın pozitif olması ve vefat etmesi oldu. 'Acaba ben mi bulaştırdım', 'ben mi taşıdım' diye vicdan sorgulaması çok kötü bir şey. Belki bu benim içimde ölene kadar sorgulayacağım bir şey."

Aytekin, 15 gün hastanede tedavi gördüğünü, virüs akciğerlerine indiği için nefes almakta çok büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Maskelerin, tulumların içerisinde nefes alamadan çalışmalarına rağmen vatandaşların bir kısmının tedbirlere uymadığına işaret eden Aytekin, "Bazı insanları duyuyoruz, bu hastalığın kurgu olduğunu söylüyorlar. Bu süreci birebir yaşamış biri olarak söylüyorum, böyle bir şey var hem de çok kötü bir şekilde. Hala insanların vurdum duymazlığı çok enteresan." dedi.

- "Bu şaka değil gerçek bir hastalık, yakınlarınızı kaybediyorsunuz"

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Halime Saygın ise kendisinin de koronavirüse yakalandığını, gerekli tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.