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Kovid-19 ile rutin gebelik aşıları eş zamanlı yapılabiliyor

23.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özden: - "Kovid-19 aşısının diğer rutin gebelik aşılarıyla eş zamanlı yapılmasında sakınca yoktur. Bu veriler ışığında tüm gebe ve lohusalarımıza hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığına katkıda bulunmak adına aşı olmalarını öneririz"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile rutin gebelik aşılarının eş zamanlı yapılmasında sakınca olmadığını bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un gebelikte çok ağır seyrettiğini, tüm hamile ve lohusaların aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Kovid-19'un anne ve bebek ölümlerine ve düşüklere neden olabildiğini vurgulayan Özden, dünyanın önde gelen bilimsel kuruluşlarının gebelik ve lohusalık sırasında iki doz Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanlığının da gebelik ve lohusalık sırasında aşı olunmasını önerdiğini kaydetti.

Kovid-19 aşılarının ölü doğum, doğumsal sakatlık, düşük riskini artırma veya ceninin gelişimine olumsuz etki yapmadığını aktaran Özden, şunları kaydetti:

"Aşılar erken doğuma da neden olmuyor. Aşı yapılan gebelerde oluşan antikorlar kord kanı ile fetusa ve anne sütüyle yeni doğan bebeğe geçerek koruyucu etki sağlar. Gebelik sırasında öncelikli olarak mRNA aşıları Biontech ve Moderna önerilmekteyse de diğer aşılar da tercih edilebilir. Kovid-19 aşısının diğer rutin gebelik aşılarıyla eş zamanlı yapılmasında sakınca yoktur. Bu veriler ışığında tüm gebe ve lohusalarımıza hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığına katkıda bulunmak adına aşı olmalarını öneririz."

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