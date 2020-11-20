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Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

SAKARYA HABERLERİ  | 20.11.2020 21:17 | Son Güncelleme

Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan yeni tedbirler, saat 20.00'de Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te de uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda, Sakarya'daki alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar, saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı.

Söz konusu yerler, yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.

AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek.

Yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.

Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük ve Düzce'de de AVM, iş yerleri ve kafeler de 20.00'de kapandı.

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