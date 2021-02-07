Kovid-19 laboratuvarında virüsün tespiti için zamanla yarışıyorlar

Sonuçlanan işlemler sisteme yüklenerek hastaya ulaştırılıyor. Pozitif çıkan örnekler ileride tekrar üzerinde çalışmak için saklama dolaplarında muhafaza ediliyor.

Hastalardan alınan numuneler, merkez laboratuvarına getirilip farklı odalarda işlemlerden geçiriliyor. Ardından ilgili cihaza konulan numunelerin sonuçları, 50 dakika sonra grafikler şeklinde çıkıyor. Uzman doktorlar grafikler üzerinde çalışarak, kişinin test sonucunun negatif ya da pozitif olduğunu belirliyor.

Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvarı'nda, hastalığın önüne geçmek ve bulaş riskini en aza düşürmek için gece gündüz demeden verilen mücadele, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Şu anda bu sayının 200 bandında seyrettiğini anlatan Mutlu, Türkiye'de mutasyonları saptamak ve izole etmek adına önemli bir çaba olduğunu vurguladı.

Mutlu, ülke genelinde akredite olan tüm laboratuvarlara mutasyonları taramak için kitler gönderileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir iki gün içinde bizim de elimize ulaşacak, mutasyon taramasına başlayacağız. İlk etapta, özellikle yabancı uyruklu kişilerden ya da yurt dışından dönen ve pozitif çıkan örnekleri taramayı planlıyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı mutasyonlar ortaya çıktı. Kitlerle çalışma yaparak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlar olup olmadığını belirleyebileceğiz. Mutasyonun normal virüse göre farklı bir belirtisi yok, sadece laboratuvar ortamında analiz edilebilecek. Laboratuvarda her test sonucu pozitif çıktığında hasta kadar üzülüyoruz."

Çalışmaların titizlikle sürdürülmesi için fedakarca görev yapıldığını aktaran Mutlu, tedbirlere uyulması konusunda herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini kaydetti.