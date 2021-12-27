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Kovid-19 nedeniyle 52 gün yoğun bakımda kalan gencin aşı olmama pişmanlığı

27.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Mustafa Yılmaz: - "Aşıya karşı fazla direnmiştim ve ertelemiştim. Yoğun bakıma yattığım zaman 'Kendime geldiğim an ilk olarak aşımı olacağım' dedim"

Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 gün yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Mustafa Yılmaz, aşı olmayı ertelemesinin pişmanlığını yaşıyor.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildikten sonra geçirdiği zor günlerde yanında olan doktor ve yoğun bakım hemşirelerini ziyaret eden Yılmaz, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yılmaz, hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirterek, "Aşıya karşı fazla direnmiştim ve ertelemiştim. Yoğun bakıma yattığım zaman 'Kendime geldiğim an ilk olarak aşımı olacağım' dedim. Ama bu durum benim için çok geç bir pişmanlıktı. Hastaneden iyileşerek ayrıldığımda hayatımın farklı bir seviyesine geçtiğimi fark ettim." diye konuştu.

Yaşadığı acı tecrübeyi ve diğer hastalarda gözlemlediklerini aşı olmayan herkese anlatmak isteğini vurgulayan Yılmaz, aşının ne kadar önemli bir şey olduğunu, hayatta tutucu bir etken olduğunu çok geç olsa da öğrendiğini ifade etti.

Yılmaz, birilerinin hayata tutunmasına yardımcı olabileceğini hissettiğini belirterek, "Bir kişinin bile aşı olmasına vesile olabilirsem çok mutlu olurum. 52 günlük mücadelemde kahramanlarım doktorum ve yoğun bakım hemşirelerim oldu. Hastalar için gösterdikleri çabaları görünce şaşırıyordum. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. O yüzden kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır." ifadelerini kullandı.

-"52 gün boyunca ölümün kenarında dolaştı"

Hastanenin yoğun bakım uzmanı Dr. Uğur Altun ise hekimlerin ve sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesinin devam ettiğini hatırlattı.

Hastaları kurtarmak için insanüstü bir gayret gösterdiklerini anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Mustafa Yılmaz ilk geldiği dönemde Kovid-19 pozitif ve hiç aşısı olmayan bir hastamdı. Çok kötü bir durumdaydı. 2. ve 3. basamak yoğun bakımda kendisini takip ettik. 52 gün boyunca ölümün kenarında dolaşan Mustafa'yı bugünlere getirdik. Çok zor günler geçirdi. Mustafa'nın taburcu olmasına hepimiz çok sevindik. Yaşının genç olmasına rağmen aşısız olması dezavantajdı."

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