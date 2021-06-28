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  4. Kovid-19 nedeniyle babasını kaybeden Ebru hemşire, aşılama çalışmalarında görev alıyor:

Kovid-19 nedeniyle babasını kaybeden Ebru hemşire, aşılama çalışmalarında görev alıyor:

28.06.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hiç kimse bu hastalığa yakalanmasın. Herkesin aşı olup bir an önce bu virüsten kurtulmasını canıyürekten istiyorum"

BALIKESİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaşımında yer verdiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu, görevli olduğu hastanede aşılama çalışmalarına katılıyor.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli 13 yıllık hemşire Ebru Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 63 yaşındaki babası Ayhan Bozkurt'un geçen yılın kasım ayında Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Ulu, birkaç gün evde durduktan sonra babasında solunum sıkıntısı başladığını ve nefes alamaz, konuşamaz hale geldiğini anlattı.

Daha sonra babasının yoğun bakıma kaldırıldığını dile getiren Ulu, şöyle konuştu:

"Bu süreçte yanındaydım. Orada onun nefes alamadığını görmek beni yıprattı. Bu aşının gelmesini çok istiyordum. 'Keşke babama da aşı yapabilseydim' diye çok düşündüm. Babama aşı yapmayı çok istedim. Gerçekten tarifi çok zor. Hiç kimse bu hastalığa yakalanmasın. Herkesin aşı olup bir an önce bu virüsten kurtulmasını canıyürekten istiyorum. Babam yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra bende de tat kaybı başlayınca test yaptırdım ve Kovid-19 testim pozitif çıktı. Kendimden çok babamın süreci aklımdaydı, çok fazla semptom yaşamadım. Zaman zaman öksürüğüm oluyordu. 1 hafta 10 gün içinde ikinci testim negatife döndü. Daha sonra babamın öldüğü haberini aldık."

Ebru Ulu, babasının ölümünden 2 gün önce de annesinin Kovid-19'a yakalandığını aktararak, "Daha sonra da annemle bu süreci yaşadık. Annemin yanındaydım, onu iyileştirmeye çalıştım. Ona destek oldum. Her türlü ağır ve sıkıntı bir dönemdi." dedi.

- "Mutlaka aşınızı olun"

Aşı konusunda öncü olmanın kendisini gururlandırdığını belirten Ulu, "Birebir yaşamış biri olarak herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mutlaka aşınızı olun ve en azından bizim yaşadıklarımızı yaşamayın. Allah kimseye yaşatmasın, onun için de lütfen el ele verelim." diye konuştu.

Kovid-19 aşı yaptıran vatandaşlardan Ayşe Karagöz de aşıyı gönüllü olarak gelip olduğunu anlattı.

Herkesin aşısını olması gerektiğinin altını çizen Karagöz, "Bu hastalık kolay bir hastalık değil. Hepimizi etkiledi, çok yakınlarımızı kaybettik. O yüzden herkesin aşı olmasını istiyorum. Randevulu, randevusuz herkes gelip aşısını olsun." ifadelerini kullandı.

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