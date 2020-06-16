YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Kovid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu

Kovid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.06.2020 10:33 | Son Güncelleme

Elazığ bit pazarında ikinci el kıyafet alım satım yapan bir iş yeri korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alımlarını durdururken, elinde bulunan ürünlere de talebin azaldığını aktardı.Kent merkezinde tarihi bit pazarında bulunan ve Elazığ’da bir ilk olma özelliği taşıyan mağaza da vefat etmiş insanların elbiselerinin olduğu ikinci el kıyafet satılıyor.

Elazığ bit pazarında ikinci el kıyafet alım satım yapan bir iş yeri korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alımlarını durdururken, elinde bulunan ürünlere de talebin azaldığını aktardı.
Kent merkezinde tarihi bit pazarında bulunan ve Elazığ’da bir ilk olma özelliği taşıyan mağaza da vefat etmiş insanların elbiselerinin olduğu ikinci el kıyafet satılıyor. Vefat eden kişilerin kıyafetleri mağazada, maddi durumu iyi olmayanlara 3 ile 20 TL arasında veriliyor. Ancak özellikle inşaat işçileri ve çobanların alarak kullandığı ikinci el eşyaları satan mağazanın sahibi Yılmaz Çağala (53), korona virüs salgını nedeniyle özellikle vefat etmiş kişilerin kıyafetlerini almayı durdurdu. Her gelen ikinci kıyafetin kimden geldiğinin bilinmemesi üzerine tüm alımlara ara veren Çağala, elinde bulunan virüs ortaya çıkmadan önce aldığı kıyafetleri satıyor. Ancak, son zamanlarda bu kıyafetlere de talebin azaldığı belirtildi.
Müşterilerimiz genelde inşaatlarda çalışanlarla çobanlık yapanlar olduğunu belirten Yılmaz Çağala, "İkinci el eş yaları satıyoruz. Bazen bir kişi vefa ediyor, birilerine kıyafetlerini veriyorlar onlarda aldığı gibi bize getiriyor. Bizde alıp kuru temizlemeye verip alıp satıyoruz. İnşaatta çalışanlar, çobanlık yapanlar buradan alıyorlar. Mesela pantolonları 5 ile 10 TL arasında satıyoruz, yenisi 80-100 TL arasında. Şimdi ise korona virüs nedeniyle almıyoruz. Kimden geldiğini bilmiyoruz, o yüzden almıyoruz" dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle şu ana kadar ikinci el eşya almadıklarını aktaran Çağala, bir süre daha almayacaklarını aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:00
Sabah
04:51
Öğle
12:29
İkindi
16:24
Akşam
19:57
Yatsı
21:39

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Atagün Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elazığ’da üst yapı çalışmaları

Elazığ’da üst yapı çalışmaları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.