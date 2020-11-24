YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar

Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla Kovid-19 nedeniyle karantinada olan öğretmenlerin kapılarına gül bırakıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü kapılarına bırakılan gül ile kutlandı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada bulunan öğretmenleri tespit etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen başkanlığındaki ekipler, koronavirüs tedbirlerine uyarak, Öğretmenler Günü dolaysıyla öğretmenlerin kapılarına gül bıraktı.

Kapılarında gül bulan öğretmenler ekiplere, teşekkür etti.

Bilen, salgından dolayı bu yıl Öğretmenler Günü'nü coşkulu kutlayamadıklarını söyledi.

Bu anlamlı günde Kovid-19 testi pozitif çıkan öğretmenleri ziyaret ettiklerini kaydeden Bilen, "Biliyoruz ki birçok öğretmen arkadaşımız burada ailelerinden uzak dostlarından sevdiklerinden eşlerinden uzak. Biz de kendilerini yalnız hissetmesin istedik. Kapılarına gül bıraktık. Hem geçmiş olsun dileklerimizi sunduk hem de Öğretmenler Gününü kutladık." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor

Şırnak Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
12:02
İkindi
14:39
Akşam
17:01
Yatsı
18:21

Şırnak Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Şehrinuh Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Demir Eczanesi
Idil
Doğan Eczanesi
Silopi
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.